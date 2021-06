https://it.sputniknews.com/20210602/festa-della-repubblica-lappello-di-mattarella-ai-giovani-11572062.html

Festa della Repubblica, l'appello di Mattarella ai giovani

Festa della Repubblica, l'appello di Mattarella ai giovani

Durante il suo intervento alla cerimonia per la Festa Nazionale della Repubblica, il presidente Mattarella ha fatto un appello ai giovani per il futuro del... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T22:32+0200

2021-06-02T22:32+0200

2021-06-02T22:32+0200

festa della repubblica

giovani

sergio mattarella

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/11571954_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_f5725a3c848c083ce0620e3afca8c84b.jpg

Nel suo intervento Sergio Mattarella ha affrontato il tema del futuro dedicando alcune parole alle nuove generazioni di cittadini italiani che costituiranno il futuro dei prossimi decenni."Ai giovani vorrei chiedere: impegnatevi nelle sfide nuove, a cominciare da quella della transizione verso un pianeta fondato sul rispetto dell’ambiente e delle persone come unica possibilità di futuro" ha dichiarato il Presidente della Repubblica."Adoperatevi per trasmettere valori e cultura attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Per promuovere un uso dei social che avvicini le persone e le faccia crescere dal punto di vista umano e sociale, combattendo con determinazione la subcultura dell’odio, del disprezzo dell’altro" ha poi aggiunto.Mattarella ai giovani: tocca a voi scrivere la storia della RepubblicaIl Presidente Mattarella ha poi concluso il suo discorso in onore dei 75 anni della Repubblica affermando come questo traguardo sia stato segnato da numerose storie, piccole e grandi, dei cittadini italiani e come sia ora compito delle nuove generazioni scrivere i prossimi anni di storia del nostro Paese."Tocca a voi ora scrivere la storia della Repubblica. Scegliete gli esempi, i volti, i modelli, le tante cose positive da custodire di questa nostra Italia. E poi preparatevi a vivere i capitoli nuovi di questa storia, ad essere voi protagonisti del nostro futuro" ha concluso Mattarella.

https://it.sputniknews.com/20210602/mattarella-per-il-2-giugno-la-ripartenza-dipendera-dal-contributo-di-tutti-11561026.html

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

festa della repubblica, giovani, sergio mattarella, italia