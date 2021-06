https://it.sputniknews.com/20210602/euro2020-ct-mancini-ufficializza-la-lista-dei-26-azzurri-fuori-pessina-mancini-e-politano-11563168.html

Euro2020, ct Mancini ufficializza la lista dei 26 azzurri: fuori Pessina, Mancini e Politano

Euro2020, ct Mancini ufficializza la lista dei 26 azzurri: fuori Pessina, Mancini e Politano

L'edizione 2021 sarà la prima "itinerante" nella storia degli Europei di calcio. La Nazionale debutterà l'11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la...

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha reso ufficiale la lista dei 26 azzurri convocati per gli Europei 2021. Rispetto all'ultimo elenco di convocati, restano fuori Mancini della Roma, Politano del Napoli e Pessina dell'Atalanta, mentre è richiamato Raspadori.La formazione potrà subire ancora modifiche, in caso di infortuni o positività al Covid, in vista del debutto dell'Italia contro la Turchia. La partita si giocherà l'11 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La formazioneQuesta la lista ufficiale degli azzurri diramata dal ct Mancini poche ore prima della scadenza, fissata alla mezzanotte dell'1 giugno:Le partiteLa sedicesima edizione del campionato europeo Euro2020 si giocherà da venerdì 11 giugno a domenica 11 luglio. Sarà il primo torneo "itinerante" della storia dei giochi europei. La quadra degli azzurri giocherà le prime partite del girone a Roma, mentre le successive sedi saranno determinate dalle qualificazioni. La Nazionale si è radunata a Coverciano, quartier generale degli azzurri, in vista dell'amichevole contro la Repubblica Ceca, che si giocherà venerdì 4 giugno a Bologna. Dopo l'esordio contro la Turchia, l'Italia si confronterà con la Svizzera mercoledì 16 giugno e con il Galles domenica 20 giugno.

