Etna, si intensifica l'attività parossistica: fontane di lava e dispersione di ceneri ad Est- Video

Etna, si intensifica l'attività parossistica: fontane di lava e dispersione di ceneri ad Est- Video

L'attività eruttiva del vulcano è ripresa mercoledì dopo tre giorni di pausa con deboli episodi stromboliani che si sono evolute in fontana di lava nel corso... 02.06.2021, Sputnik Italia

L'Etna è di nuovo in eruzione dopo tre giorni di stasi. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato alle 9.40 circa la ripresa dell'attività stromboliana del Cratere di Sud-Est che si è rapidamente intensificata ed evoluta in fontana di lava a partire dalle 10.30 circa. Il fenomeno è stato monitorato dalle telecamere di sorveglianza dell'Osservatorio Etneo di Catania. Sulla base del modello previsionale, la nube eruttiva si disperde in direzione Est. La nuvolosità sul versante Est del vulcano rende poco osservabile il fenomeno, visibile soltanto dal versante occidentale. In seguito alla colonna di ceneri vulcaniche l'INGV ha emesso un'allerta rossa per i voli destinati o in partenza dall'aeroporto Fontanarossa di Catania.

