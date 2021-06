https://it.sputniknews.com/20210602/emiliano-regione-puglia-lo-sputnik-v-deve-essere-incluso-nei-green-pass-europei-11569286.html

Emiliano, regione Puglia: "lo Sputnik V deve essere incluso nei Green Pass europei"

La proposta di Emiliano arriva dal Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) dove la Puglia è ospite d'Onore dell'evento. 02.06.2021, Sputnik Italia

Nell'Unione Europea dal primo giugno alcuni paesi hanno iniziato a rilasciare i Green Pass, documento digitale che consente ai residenti dell'UE di spostarsi liberamente. Tra i requisiti per ottenere il documento c'è la completa vaccinazione contro il COVID-19. Al momento per tale certificato sono validi vaccini approvati dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).Il presidente della Regione Puglia ai margini del forum SPIEF ha affermato che anche il vaccino russo Sputnik V deve essere incluso nei certificati europei.Emiliano ha parlato della possibilità di produzione del siero russo nella Puglia. Secondo il presidente della regione, nelle relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca ci sono tensioni, ma la produzione del vaccino russo al livello locale è una questione piuttosto economica."Sarò molto contento se potremo produrre il vaccino Sputnik V in Puglia", ha detto il presidente, aggiungendo che ciò sarà possibile con l'autorizzazione del governo.Ad avviso di Emiliano, i residenti della regione accoglieranno con favore l'opportunità di vaccinarsi con il preparato russo, la cui alta qualità è ampiamente nota.La Regione Puglia allo SPIEFLa delegazione pugliese a San Pietroburgo è guidata dal presidente Michele Emiliano e composta dall’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, dalla direttrice del Dipartimento Gianna Elisa Berlingerio, dal presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana e dai vertici delle imprese pugliesi BeForPharma Srl, Ivis Technologies Srl, Exprivia Spa, Masmec Spa, Links Management.Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Regione, lo SPIEF rappresenta per le imprese pugliesi e per l’intera regione una possibilità di fare business, creare nuove sinergie, aprire nuove opportunità di scambi e investimenti, in particolar modo in questa edizione dell'evento, nella quale la Puglia è Ospite d’Onore.Il comunicato della Regione rileva che numeri della precedente edizione dello SPIEF, nel 2019, danno l’idea della portata dell’evento: 19mila delegati provenienti da 145 Paesi, 230 eventi tematici organizzati e 5mila giornalisti accreditati.SPIEFIl Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) nel 2021 si svolge dal 2 al 5 giugno in presenza. L’Agenzia di informazione Rossiya Segodnya, che include i marchi Sputnik, RIA Novosti, InoSMI e Baltnews, è media partner ufficiale dell'evento.

