Eclissi solare in arrivo il 10 giugno, sarà visibile anche in Italia

Il 10 giugno un'eclisse oscurerà parzialmente il sole in Italia. Tempo permettendo sarà visibile nelle regioni del Nord e del Centro.

2021-06-02T23:35+0200

Il 10 giugno ci aspetta un'eclissi solare anulare, spesso chiamata "Anello di fuoco" poiché si verifica quando la Luna è più lontana dalla Terra rispetto al normale, e alcune parti dell'Italia saranno in grado di vedere questo spettacolare fenomeno astronomico.L'eclissi solare, che generalmente si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare, sarà osservabile in alcune parti d'Italia. Mentre la fase anulare dell'evento sarà visibile in parti della Russia, della Groenlandia e del Canada settentrionale, in Asia settentrionale, Europa e USA sarà possibile vedere una eclissi solare parziale.Dove si vedrà in ItaliaIn particolare in Italia potranno godere dello spettacolo coloro che abitano nel Nord e Centro Italia. L’evento inizierà, anche se con differenze di pochi minuti tra le varie località, intorno alle 11:35 per concludersi intorno alle 13, e l’oscuramento del disco sarà minimo."A Milano l’ombra della Luna inizierà a farsi vedere sul disco solare a partire dalle 11:36, il massimo della copertura, pari al 3,5 per cento di tutto il Sole, verrà raggiunto alle 12 e 20 e l’eclissi si concluderà alle 13 e 4 minuti. A Bologna, l’eclissi inizierà alle 11:48, il massimo è previsto alle 12:23 con un oscuramento di appena l’1,5 per cento del disco solare" ha spiegato Marco Galliani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.Come osservarlaPer osservare correttamente un'eclissi solare è necessario possedere filtri appositi. Non è possibile infatti ammirare l'evento a occhio nudo, e strumenti come binocoli o telescopi possono essere utilizzati sono se dotati dei necessari filtri certificati.

