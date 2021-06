https://it.sputniknews.com/20210602/covid-vaccino-johnson--johnson-open-day-a-bologna-folla-di-5mila-persone-per-1200-dosi-11567745.html

Covid, vaccino Johnson & Johnson: open day a Bologna, folla di 5mila persone per 1200 dosi

Covid, vaccino Johnson & Johnson: open day a Bologna, folla di 5mila persone per 1200 dosi

Assembramenti, urla e spintoni fino all'arrivo dei carabinieri. Questo durante gli attimi di tensione vissuti a Bologna dove si è aperto il primo Open Day con... 02.06.2021, Sputnik Italia

Le persone già in fila dalla notte scorsa per il primo Open Day del vaccino Johnson & Johnson si sono ritrovate a discutere per ottenere una delle 1.200 dosi disponibili per l'inoculazione nella giornata di oggi.Fin dalla prima mattinata di oggi erano migliaia le persone in fila all'hub della Fiera per poter ottenere una dose di vaccino e sono iniziati i primi assembramenti e insulti contro il personale Ausl, fino all'arrivo dei vigili urbani verso le 8.15.Per far fronte all'alto numero di richieste l'Ausl ha poi deciso di raddoppiare il numero di dosi disponibili portandole a 2.400."Finita la disponibilità dei vaccini si raccomanda di non presentarsi in giornata per evitare inutili attese e assembramenti. L’azienda Ausl di Bologna organizzerà a breve altre giornate di Open day per rispondere alla grande adesione dei cittadini" ha affermato il presidio sanitario bolognese.Intervento del sindaco di Bologna"E’ stata sottovalutata la capacità di aggregazione della gente. La prossima volta andrà -sono sicuro- molto meglio" ha dichiarato il primo cittadino bolognese Virginio Merola il quale si è scusato con i propri cittadini per i disagi causati.

