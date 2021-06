https://it.sputniknews.com/20210602/covid-regioni-chiedono-revisione-del-limite-dei-4-posti-al-tavolo-nei-bar-e-ristoranti--11564008.html

Covid, regioni chiedono revisione del limite dei 4 posti al tavolo nei bar e ristoranti

Covid, regioni chiedono revisione del limite dei 4 posti al tavolo nei bar e ristoranti

02.06.2021

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato che il limite di quattro persone al tavolo nei bar e ristornati deve essere applicato ovunque, anche in zona bianca. La norma, però, è ritenuta troppo stringente dalle regioni che adesso chiedono una revisione. Favorevole a norme meno stringenti è il ministero per gli Affari Regionali che nelle scorse ore avrebbe sentito il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, nel tentativo di trovare una soluzione meno stringente nelle aree meno esposte al rischio contagio. La precisazione del ministero della Salute fa riferimento all' articolo 27 del dpcm dello scorso 2 marzo, che prevede al comma 1: "Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi". Il ministero intende questa regola valida per tutte le regioni, anche per quelle in zona bianca. L'unica eccezione è costituita dalle persone conviventi che nei bar o ristoranti possono sedere allo stesso tavolo anche se di numero superiore a quattro. Ad esempio fa eccezione alla regola una famiglia con cinque componenti conviventi nello stesso domicilio. In attesa degli imminenti chiarimenti dal ministero, la norma resterà in vigore.

