COVID-19, autorità olandesi rinunciano alla vaccinazione dei giovani con il vaccino Janssen

Nei Paesi Bassi i giovani non saranno vaccinati con il vaccino sviluppato da Janssen, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, ma saranno offerti loro i... 02.06.2021, Sputnik Italia

Come riferito da RTL Nieuws, i Paesi Bassi hanno scelto i vaccini Moderna e Pfizer/BioNTech per la vaccinazione dei giovani. Ad avviso di De Jonge, al momento il vaccino Janssen può essere sostituito per questi scopi con i vaccini di Moderna o Pfizer/BioNTech disponibili nel Paese. In questo modo, il vaccino Janssen sarà escluso dal programma di vaccinazione per i giovani.In vista dell'ultima decisione il Consiglio per la salute dei Paesi Bassi (Gezondheidsraad) aveva emesso la raccomandazione di vaccinare gli under-40 con i vaccini Moderna o Pfizer/BioNTech, poiché questi ultimi "hanno una maggiore efficacia e meno svantaggi rispetto ai vaccini di AstraZeneca e Janssen".Inoltre sono stati segnalati anche gravi effetti collaterali a seguito dell'uso dei vaccini Janssen e AstraZeneca, inclusa la trombosi associata a una conta piastrinica bassa.In precedenza il regolatore europeo EMA aveva avvertito che sono stati segnalati singoli casi di trombosi dopo l'uso di vaccini AstraZeneca e J&J. Questo raro e pericoloso effetto collaterale è stato aggiunto alle descrizioni dei farmaci e ora i medici che somministrano il vaccino sono tenuti ad informare i pazienti e invitarli a monitorare le loro condizioni dopo la vaccinazione.

