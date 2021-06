https://it.sputniknews.com/20210602/corpi-decapitati-di-somersham-furono-vittime-delle-esecuzioni-romane---foto-11508663.html

Corpi decapitati di Somersham furono vittime delle esecuzioni romane - Foto

A Somersham, Cambridgeshire, nel Regno Unito, sono stati ritrovati numerosi corpi decapitati risalenti al III secolo. Il numero "eccezionalmente alto" di corpi... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T08:43+0200

Secondo gli archeologi della Cambridge Archeological Unit, infatti, l’ insediamento agricolo di rifornimenti militari deve essere stato assaltato dalle truppe romane che invadevano i territori in quei periodi e devono averli massacrati tutti.L’esecuzione di massa verrebbe confermata dalla ricostruzione fatta dagli archeologi, secondo quali molti erano inginocchiati quando furono colpiti da dietro con una spada, riporta la Bbc.L'archeologa Isabel Lisboa ha affermato che il 33% dei corpi ritrovati sono stati giustiziati, mentre negli altri cimiteri britannici di epoca romana la media è del 6%.I ricercatori hanno scavato tre cimiteri scoprendo 52 sepolture, di cui 17 presentano un evento di decapitazione.Almeno uno di quelli giustiziati, cioè una donna anziana trovata a faccia in giù, sembra essere stata torturata immediatamente prima della morte o mutilato in seguito ad essa.Le loro teste sono state trovate poste ai piedi o nella parte inferiore delle gambe dei corpi.La dottoressa Lisboa ha detto che i corpi risalgono a un tempo storico di crescente instabilità per l'Impero Romano, un periodo in cui quando le punizioni legali divennero più dure."Dato che faceva parte dell'esercito romano, direttamente o indirettamente, la gravità delle pene e l'applicazione del diritto romano devono essere state più severe negli insediamenti di Somersham”, ha aggiunto.Secondo la ricostruzione l'insediamento faceva parte della rete rifornimento dell'esercito romano, tra cui vi erano anche Camp Ground e Langdale Hale.

