https://it.sputniknews.com/20210602/cancro-alle-ovaie-per-il-talco-respinto-lappello-di-johnson--johnson-dovra-risarcire-2-miliardi-11570129.html

Cancro alle ovaie per il talco: respinto l'appello di Johnson & Johnson, dovrà risarcire 2 miliardi

Cancro alle ovaie per il talco: respinto l'appello di Johnson & Johnson, dovrà risarcire 2 miliardi

La multinazionale produttrice del vaccino Janssen condannata a risarcire 20 donne.

2021-06-02T20:23+0200

2021-06-02T20:23+0200

2021-06-02T20:23+0200

corte suprema

ricorso

cancro

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/856/68/8566895_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1d772e46f207f635c239fa970e97d3f5.jpg

La società americana Johnson & Johnson finisce davanti alla Corte suprema per una causa posta in essere da 20 donne che avevano accusato la società di aver avuto cancri alle ovaie in seguito all'uso del talco Johnson & Johnson e alla presenza in quest'ultimo di asbesto (amianto).L'appello portato avanti dall'azienda è stato tuttavia respinto dalla Corte suprema dove i saggi americani hanno condannato quest'ultima a risarcire i danni alle donne per un valore di 2,1 miliardi di dollari. "La decisione della Corte di non rivedere il caso lascia irrisolte significative questioni legali che le corti statali e federali continueranno a dover affrontare [...] decenni di valutazioni scientifiche indipendenti hanno confermato che il talco è sicuro, non contiene asbesto e non causa il cancro" ha commentato Johnson & Johnson.Le donne al centro del provvedimento sono invece soddisfatte del risultato portato avanti dai saggi americani."(Questo caso, ndr) invia un messaggio chiaro ai ricchi e potenti: nel nostro sistema di giustizia sarete ritenuti responsabili se causate seri danni" ha affermato uno dei legali che le ha rappresentate.Le origini del caso e il precedente appello alla corte del MissouriIl caso risale al 2018, quando una giuria aveva dato ragione a 24 donne nel caso di accusa alla società e aveva stabilito un risarcimento complessivo di 4,14 miliardi di dollari (25 milioni di dollari ciascuna).Rivisto dalla corte di appello del Missouri il risarcimento era stato rivisto a 2,1 miliardi di dollari ed erano state tolte due donne per motivi di giurisdizione. Già in questa occasione l'appello di Johnson & Johnson era stato rigettato da un tribunale statale del Missouri, consentendo al caso di approdare alla Corte Suprema.

https://it.sputniknews.com/20210602/covid-vaccino-johnson--johnson-open-day-a-bologna-folla-di-5mila-persone-per-1200-dosi-11567745.html

1

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corte suprema, ricorso, cancro, usa