https://it.sputniknews.com/20210602/berlusconi-torna-a-parlare-sto-meglio-litalia-riparte-e-ora-tagliamo-le-tasse-11561927.html

Berlusconi torna a parlare: “Sto meglio. L’Italia riparte e ora tagliamo le tasse”

Berlusconi torna a parlare: “Sto meglio. L’Italia riparte e ora tagliamo le tasse”

Il Cavaliere difende i compromessi fatti per il governo di unità, punta sulle riforme e parla a tutto tondo dal ddl Zan alla politica internazionale, fino al... 02.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-02T09:40+0200

2021-06-02T09:40+0200

2021-06-02T09:40+0200

silvio berlusconi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11182088_0:195:1654:1125_1920x0_80_0_0_40fc96971f88d8aaf581eaf62450a331.jpg

Silvio Berlusconi sta bene e lavora da casa. Il Cavaliere lo fa sapere e lo dimostra con una lunga intervista sul Giornale in cui affronta i temi di attualità a tutto tondo. Dal ddl Zan, che giudica “un grave errore”, alla politica internazionale con la sfida della Cina, dal suo Monza che non sale in serie A, al centrodestra con Giorgia Meloni che “è una risorsa importante”.Ma più di tutto Berlusconi parla di riforme, di taglio delle tasse, della decisione di mettere da parte le posizioni di partito per il “governo di unità che ho promosso” e che adesso consente di vedere una luce in fondo al tunnel.Il taglio delle tassePer Berlusconi uno dei punti importanti da sviluppare per il governo Draghi sono le riforme in materia di giustizia e di fisco, senza le quali “non si esce dalla crisi” e si perderebbero i miliardi del Recovery.Forza Italia ha presentato un progetto di riforma fiscale: “Siamo consapevoli del fatto che con questo governo non potremo realizzare per intero la riforma fiscale che noi vorremmo, con la flat tax ad un’aliquota molto bassa. Però rilanceremo con forza la battaglia sulle tasse anche raccogliendo le firme nei gazebo in tutt’Italia per la nostra proposta di riforma fiscale”. Il piano prevede una “no tax area” fino a 12.000 euro di reddito, una tassazione al 15% fino a 25.000 euro, al 23% fino a 65.000 e al 33% oltre i 65.000. E poi un vero “anno bianco” fiscale, bloccando le cartelle esattoriali fino alla fine del 2021.E attacca la proposta di Enrico Letta: “Fino a quando saremo al governo, nessuna patrimoniale e nessuna tassa sull’eredità potranno essere introdotte”.L’ “anomalia” del governo DraghiIl Cavaliere parla poi dell’accordo per la nascita del governo di unità e della possibile uscita dalla fase di emergenza.“È l’effetto di un cambio di passo del quale sicuramente ha merito il governo di unità nazionale che io per primo ho chiesto e invocato e che senza di noi non si sarebbe mai potuto realizzare. Il Paese aveva bisogno di una soluzione di emergenza di fronte ad una crisi senza precedenti”. Ripensando alle alleanze e ai “nemici politici” del passato, l’accordo per il governo Draghi con forze di sinistra “è un’anomalia, destinata a durare fino a quando l’emergenza non potrà dirsi davvero superata”.Il metodo BerlusconiBerlusconi poi parla dei suoi trascorsi da premier, del suo usare la diplomazia e la credibilità senza eccedere nei colpi di testa.“Sono convinto che anche in materia di immigrazione Draghi saprà usare il ‘metodo Berlusconi’: non contrapposizioni muscolari ma, al contrario, rapporti costruttivi sia con i leader europei che con i governi della sponda Sud del Mediterraneo. Facendo così noi eravamo riusciti a ridurre praticamente a zero il flusso di migranti clandestini dall’Africa nel 2010 e 2011”, racconta.La malattia e il ritiro a casaUn piccolo capitolo della lunga intervista Berlusconi lo dedica al suo stato di salute che lo ha lasciato lontano dalla scena a lungo e ha fatto temere il peggio.“Per fortuna sto gradualmente migliorando, tanto è vero che posso darvi quest’intervista. I medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa”. Mesi duri con le conseguenze e le complicanze “di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo”.

https://it.sputniknews.com/20210531/berlusconi-sta-meglio-afferma-tajani-11528681.html

https://it.sputniknews.com/20210530/salvini-no-a-patto-anti-meloni-con-berlusconi-11518898.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

silvio berlusconi