Analista americano spiega perché la Russia terrorizza ancora la Nato

La Russia possiede il più grande arsenale di armi nucleari tattiche al mondo e questo "deve incutere terrore" nei Paesi della Nato, scrive in un articolo per... 02.06.2021, Sputnik Italia

Ha richiamato l'attenzione sulla modernizzazione delle forze armate russe. Secondo il commentatore, ora in Russia ci sono da 3-6mila unità di armi nucleari tattiche. Si tratta di testate ereditate dall'Unione Sovietica, nonché di potenti nuovi sistemi d'arma sviluppati negli ultimi anni. Ha sottolineato che la maggior parte delle armi nucleari tattiche russe sono utilizzate nella marina, ad esempio sull'ultimo progetto dei sottomarini multifunzionali 885M Yasen-M e sulla fregata Admiral Gorshkov del progetto 22350. Ma questo arsenale, osserva l'autore dell'articolo, serve a Mosca non per implementare operazioni offensive.Episkopos ritiene che da un punto di vista economico sia più redditizio per la Russia immagazzinare grandi scorte di armi nucleari tattiche piuttosto che partecipare a una corsa di altri tipi di armi con la Nato. Secondo i principi della politica statale sulla deterrenza nucleare, che il presidente Vladimir Putin ha firmato lo scorso anno, la Russia considera le armi nucleari esclusivamente un deterrente e riconosce il loro uso come ultima risorsa per garantire la sicurezza nazionale.

