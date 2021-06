https://it.sputniknews.com/20210602/al-via-oggi-il-forum-economico-internazionale-di-san-pietroburgo-11562576.html

Al via oggi il Forum economico internazionale di San Pietroburgo

Al via oggi il Forum economico internazionale di San Pietroburgo

Il St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) si apre oggi, mercoledì 2 giugno, presso il Centro Fieristico ExpoForum nella 'capitale del Nord' russa...

Venerdì il presidente russo Vladimir Putin parteciperà alla sessione plenaria del forum. SPIEF è il primo evento di questa portata dall'inizio della pandemia di COVID-19, a cui il presidente russo parteciperà in prima persona.Il cancelliere dell'Austria Sebastian Kurz e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sono stati invitati allo SPIEF e parteciperanno a distanza.Allo SPIEF dovrebbero partecipare anche rappresentanti di alto rango di Iran, Messico e Repubblica Centrafricana (CAR), nonché il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, il CEO della Total, Patrick Jean Pouyanne e il capo della Siemens Energy, AG Christian Bruch.Il forum si terrà nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza COVID-19 per prevenire la diffusione del coronavirus, tenendo conto dei requisiti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Sono attese fino a 20.000 persone all'evento, che comprenderà più di 100 dibattiti dedicati a diversi temi economici, sociali e tecnologici.Agenda SPIEFIl programma SPIEF sarà aperto dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che terrà una colazione di lavoro per i rappresentanti dei media riconosciuti come agenti stranieri in Russia.Il forum includerà dialoghi commerciali tra Russia, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Svizzera, Finlandia, Giappone, America Latina e Africa. Saranno discusse le prospettive di cooperazione economica all'interno dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e la Shanghai Cooperation Organization (SCO), nonché i rischi che le sanzioni comportano per il sistema finanziario globale e il business internazionale.Uno dei temi chiave dello SPIEF sarà il sostegno e l'attuazione di vari progetti di investimento. Verranno inoltre discussi la modernizzazione dei sistemi sanitari nazionali a seguito della pandemia e altri miglioramenti sanitari e tecnologie mediche.L'agenda del forum includerà anche questioni relative allo sviluppo dell'Artico, all'energia "verde" e alla tecnologia 5G e Big Data. Tre premi Nobel per la pace - Riccardo Valentini, Rae Kwon Chung e Rodney John Allam (vinsero il premio del 2007 con il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) - discuteranno allo SPIEF gli scenari per il futuro dell'energia globale.Una delle sessioni SPIEF sarà dedicata all'esperienza della Russia nell'ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2018 e alla preparazione del Qatar per la prossima Coppa del Mondo 2022.Altri eventi al forum includono un dialogo commerciale tra l'Unione economica eurasiatica e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (EAEU-ASEAN).Helga Maria Schmid, segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha dichiarato a Sputnik che intende sollevare la questione dell'emancipazione economica femminile durante il forum.Precauzioni COVIDIl governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov ha sottolineato che durante il forum economico verrà prestata particolare attenzione alle misure di sicurezza del coronavirus. Tutti i partecipanti dovranno fornire la prova di un risultato negativo del test COVID-19.Tutto il personale e gli organizzatori dello SPIEF si sono vaccinati contro il coronavirus e testati quotidianamente. Anche i dipendenti degli hotel di San Pietroburgo che ospiteranno partecipanti e ospiti del forum dovranno sottoporsi a test per COVID-19.Presso la sede dello SPIEF verranno utilizzate attrezzature speciali per il filtraggio dell'aria e tutte le persone saranno soggette al monitoraggio della temperatura.Il forum economico avrà anche un programma culturale (incluso un concerto musicale) dedicato ai volontari e al personale sanitario che hanno lavorato durante la pandemia.Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo si svolge tutti gli anni dal 1997 e dal 2006 si svolge sotto il patrocinio e con la partecipazione della presidenza della Federazione Russa. Nel 2020, il forum è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus. L’Agenzia di informazione Rossiya Segodnya l'organizzazione mediatica che include i marchi Sputnik, RIA Novosti, InoSMI e Baltnews, è media partner ufficiale dell'evento.

