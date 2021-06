https://it.sputniknews.com/20210601/vittorio-emanuele-di-savoia-addolorato-per-morte-di-amedeo-divisioni-non-contano-piu-11556507.html

Vittorio Emanuele di Savoia addolorato per morte di Amedeo: divisioni non contano più

Il cugino di Amedeo di Savoia, Vittorio Emanuele, ha messo da parte il litigio familiare per inviare le sue condoglianze alla famiglia nel giorno della... 01.06.2021, Sputnik Italia

Vittorio Emanuele di Savoia si è detto addolorato della morte del cugino Amedeo di Savoia, con il quale non correva più buon sangue da quando nel 2006 proprio Amedeo aveva affermato di essere lui l’erede di casa Savoia e di un regno che non esiste più.Vittorio Emanuele, in un comunicato reso noto dall’Adnkronos, si rivolge allo scomparso cugino con titoli nobiliari in uso esclusivo all’interno della loro famiglia e dice:Nel comunicato Vittorio Emanuele scrive anche che “il dolore per la scomparsa di Amedeo si acuisce nel ricordo di quelle divisioni che hanno purtroppo segnato questi ultimi anni, ma che scompaiono di fronte al lutto e alla memoria di tanti affettuosi ricordi che hanno accompagnato la nostra vita e in particolare la gioventù. Questo lutto colpisce la nostra intera Casa”.Amedeo di Savoia è morto questa mattina ad Arezzo all’età di 77 anni. Era ricoverato in ospedale a causa di un intervento chirurgico ad un rene e lì è morto a seguito di un arresto cardiaco.I funerali si faranno a Firenze domani, anche se lui viveva da 30 anni nella tenuta il Borro alle porte di Arezzo, e lì era impegnato come imprenditore nel settore vitivinicolo.Il commiato della politicaSu Twitter lo ha ricordato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che di lui ha scritto:

