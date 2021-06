https://it.sputniknews.com/20210601/vaccini-chip-batterie-gli-usa-allontanano-la-corea-del-sud-dalla-cina-11546009.html

Vaccini, chip, batterie: gli USA allontanano la Corea del Sud dalla Cina

Vaccini, chip, batterie: gli USA allontanano la Corea del Sud dalla Cina

La visita del presidente sudcoreano Moon Jae-in negli USA molto probabilmente non sarà ricordata per eventuali traguardi conseguiti nella risoluzione del...

Ma quest’incontro è comunque molto rilevante poiché la Corea del Sud viene inclusa negli sforzi statunitensi di contenimento della Cina. E da questo punto di vista possiamo aspettarci significativi progressi. Gli esperti osservano che il presidente Moon durante l’incontro con Biden potrebbe annunciare un aumento degli investimenti nello sviluppo delle catene del valore americane nel settore dei semiconduttori e delle batterie, nonché dimostrarsi pronto a partecipare più attivamente il Quad (Quadrilateral Security Dialog). Mentre prima la Corea del Sud sottolineava continuamente di non voler essere inclusa in questo formato che molti definiscono anti-cinese, ora invece sta partecipando in diversi gruppi di lavoro. Il professor ha ricordato che Biden parlò della necessità di instaurare collaborazioni in questo settore già quando era candidato alle presidenziali. Gli USA hanno cominciato a perdere parte del loro primato e ora sottolineano continuamente che i Paesi liberaldemocratici debbano unire gli sforzi per non perdere lo scontro tecnologico contro le nazioni autoritarie. Questo approccio è stato adottato già durante il governo Trump, ma Biden si sta muovendo verso la creazione di una comunità valoriale-tecnocratica in maniera più rapida e confidente. A concordare è anche Lee Ji-pyeong, docente della Hanguk University of Foreign Studies. Le società sudcoreane che utilizzano chip Huawei per le reti 5G, in mancanza di certezze temono per la sicurezza dei dati e, sebbene ammicchino agli USA, non stanno dando prova di fermezza nel rompere con il gigante IT cinese. Gli USA, avviando la cooperazione tecnologica con la Corea del Sud sul 6G, molto probabilmente faranno affidamento sul coinvolgimento di Giappone, Corea del Sud e Taiwan all’interno di una strategia univoca sui semiconduttori. Tuttavia, per Seul questo vorrebbe dire perdere competitività rispetto al Giappone (che sta sfruttando la sua posizione privilegiata nella collaborazione con gli USA) e anche perdere il mercato cinese (che si sta chiudendo alle tecnologie americane). Qui risiede la ragione degli ingenti investimenti che la Corea del Sud sta stanziando nelle proprie società per favorire lo sviluppo della produzione di chip nel Paese. NegoziazioneAd ogni modo la Corea del Sud non avrà vita facile a sfuggire all’abbraccio degli USA e del Giappone e ad affrancarsi come produttore indipendente. Anche se Samsung e SK Hynix, che ad oggi detengono nel complesso circa il 3% del mercato mondiale, aumentassero significativamente gli investimenti nella produzione di circuiti (nella quale, a differenza dei chip di memoria, non sono affatto leader), non riuscirebbero ad arrivare a livelli che gli consentirebbero di competere con la TSMC di Taiwan che detiene il 50% del mercato. Pertanto, la Corea del Sud dovrà sperare soltanto in una crescita graduale e continuare nel frattempo a investire negli USA. Anche Washington ha alcuni punti da condividere con Seul. Anzitutto, la politica da adottare nei confronti della Corea del Nord. Ci sono già state comunque delle insinuazioni a questo proposito: ad esempio, riconsiderando il proprio approccio alla risoluzione di quello che prima di chiamava “questione nucleare della Corea del Nord”, gli USA hanno applicato la formula “denuclearizzazione della penisola coreana”, il che potrebbe essere sintomo di una predisposizione al riconoscimento della Corea del Sud alla stregua di primario partecipante al processo negoziale. Questo punto è importante per Seul anche per instaurare buone relazioni intercoreane dato che dopo una serie di vertici inconcludenti con gli USA Pyongyang sta apertamente ignorando gli sforzi profusi dal governo Moon per intavolare un dialogo diretto con gli americani e non intende considerare la Corea del Sud come un partner negoziale. Ma la situazione non è affatto semplice. Dall’altro lato, Moon potrebbe annunciare il buon esito delle trattative anche nel caso in cui si raggiungesse un unico accordo, quello sugli aiuti all’ottenimento dei vaccini contro il coronavirus. Sullo sfondo dei primi successi nel contenimento della pandemia da COVID-19 che hanno consentito al Partito democratico di governo di riportare una vittoria importante alle elezioni governative dello scorso aprile, la Corea del Sud non si è affrettata a prenotare ingenti lotti di vaccini dall’estero. Infatti, si credeva che il Paese sarebbe riuscito a contenere l’incidenza dei contagi al minimo e che avrebbe prodotto rapidamente vaccini propri. Ma poi si sono presentate la seconda e la terza ondata, i vaccini coreani non hanno sortito i risultati sperati e quelli americani ed europei già prenotati non sono arrivati in Corea per via della grande domanda interna ed esterna. Questo ha provocato un grande scontento per l’operato delle autorità con un conseguente crollo dei sondaggi di opinione. Il governo assicura che tutto andrà come previsto e che entro novembre riusciranno a vaccinare il 70% della popolazione adulta. Ma i sondaggi di opinione mostrano che sono in pochi a credere in queste previsioni. C’è ancora molta sfiducia nei confronti del vaccino di AstraZeneca, mentre i Vaccini Pfizer a base mRNA, che si sono garantiti una migliore nome, sono ancora poco disponibili. Seul ha anche seriamente considerato la possibilità di acquistare il russo Sputnik V e la maggior parte dei sudcoreani è a favore. Ma negli ultimi mesi gli USA hanno conseguito significativi traguardi nella vaccinazione della propria popolazione e potrebbero cominciare nuovamente a prestare maggiore attenzione ai propri alleati. “Quanto alla partnership in ambito vaccinale, il governo Trump ha anche proposto di coltivarla nell’ambito del Quad sia a livello di sviluppo sia di produzione sia di commercializzazione. Inoltre, si è parlato di “scambi vaccinali” e la fornitura a Canada e Messico è già stata avviata. A seguire anche l’invio ai Paesi meno sviluppati.L’organizzazione della produzione di Moderna o Pfizer in Corea del Sud della quale scrivono incessantemente i media locali, la conclusione della campagna vaccinale e la ripresa del dialogo con la Corea del Nord sono conditio sine qua non per la vittoria del Partito democratico alle presidenziali previste tra meno di un anno. Pertanto, la flessibilità di Moon nelle trattative con Biden è più che necessaria. Probabilmente questo aspetto è chiaro anche a Washington che sta cercando di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Lo stesso sta facendo Pechino con Pyongyang che probabilmente non potrà contare su una relazione a proprio favore nel caso in cui a marzo vinca un candidato dell’opposizione conservatrice. Ma soltanto il tempo ci dirà se la Corea del Sud riuscirà a mantenere in equilibrio questa moltitudine di interessi.

corea del sud

usa

cina

huawei, rete 5g, vaccino, corea del sud, usa, cina