USA: la marijuana diventa legale ma i cani poliziotto non lo capiscono e vengono ‘licenziati’

Come spiegare ad un cane molecolare della polizia sezione antidroga che ora in molti Stati degli Usa la marijuana è divenuta legale e non c’è più niente da... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T07:46+0200

Anche la Virginia si prepara dal 1° luglio a legalizzare il possesso da parte degli adulti di marijuana fino a un'oncia (28 grammi). In questo modo i K9, così chiamano in America i cani poliziotto per omofonia, saranno costretti al pensionamento anticipato, seguendo una tendenza già vista in altri Stati in cui la legalizzazione sta portando i fedeli agenti molecolari al concludere il loro servizio ben prima del previsto.D’altra parte una specifica legge entrata in vigore a marzo vieta alla polizia di fermare o perquisire chiunque basandosi esclusivamente sull'odore della marijuana. Come spiegare ora ai K9, dopo una vita di duri allenamenti che bisogna abbaiare e segnalare sì, ma non più la marijuana?Ecco quindi che la polizia della Virginia, secondo quanto riportato da AP, ha iniziato a ritirare 13 di questi agenti specializzati pur essendo il loro stato di servizio impeccabile. Al loro posto verranno addestrati nuovi cani per rilevare solo droghe illecite, tra le quali cocaina, eroina e metanfetamine.Alcuni dipartimenti tuttavia non sono in grado di permettersi i 15mila dollari di costo per il duro addestramento di questi cani speciali, e si prevede che alcune unità cinofile verranno quindi del tutto dismesse.I K9 di tutto il mondo sono esseri speciali dalle grandi capacità naturali, grazie al loro fiuto, e dalle ancor più grandi capacità di apprendimento, ma due cose non possono fare – spiegare a parole che tipo di droga hanno individuato, e definire se il sospetto porta con sé più o meno dell’oncia consentita.

