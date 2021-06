https://it.sputniknews.com/20210601/ultimatum-garante-della-privacy-a-rousseau-consegni-i-dati-degli-iscritti-al-m5s-11547854.html

Ultimatum Garante della Privacy a Rousseau: Consegni i dati degli iscritti al M5S

Più chiaro di così il messaggio a Davide Casaleggio non poteva giungere, il Garante della Privacy ha da poco pubblicato un ordine in cui intima all’Associazione Rousseau “di consegnare al Movimento 5 Stelle tutti i dati personali degli iscritti al Movimento”.Il Garante della protezione dei dati spiega che “dalla documentazione acquisita dall’Autorità, il Movimento 5S e l’Associazione Rousseau risultano essere, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati degli iscritti al Movimento”.Per tale motivo, “in base alla normativa sulla privacy, il responsabile, ‘su scelta del titolare del trattamento dei dati’, è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, ‘dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento’. Questa disposizione, precisa il Garante, deve essere applicata in tutti i casi che regolano il rapporto titolare-responsabile”.Il Garante ristabilisce equilibrio nel rapporto M5S-Rousseau:5 giorni per consegnare i datiQuello del Garante per la protezione dei dati personali è un vero ultimatum:La risposta del Movimento 5 StelleImmediata la risposta del Movimento 5 Stelle che si dice dispiaciuta di tutta questa storia che ha fatto perdere tempo alla realtà grillina, e considera strumentale il tentativo di ostacolare la realtà politica da parte di Rousseau.Il commento di Giuseppe Conte“Il provvedimento del Garante della privacy fa chiarezza e spazza via qualsiasi pretesto, confermando le ragioni del Movimento. Ora si parte, si guarda avanti. Sarà la nostra comunità a indicare la rotta. Non c'è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce”, ha scritto Giuseppe Conte su Twitter.Nessuna risposta ufficiale risulta, al momento, da parte dell’Associazione Rousseau.

