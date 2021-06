https://it.sputniknews.com/20210601/targa-presidente-repubblica-azeglio-ciampi-a-roma-non-una-scalfittura-proprio-un-errore-11552995.html

Targa presidente Repubblica Azeglio Ciampi a Roma, non una scalfittura, proprio un errore

Il nome del compianto presidente della Repubblica emerito, Azeglio Ciampi, è stato mal scritto di una targa che lo commemora. I social ironizzano sull'errore. 01.06.2021, Sputnik Italia

Questa mattina a Roma è stato intitolato un Largo all’ex presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi, ma chi ha realizzato la targa ha sbagliato uno dei cognomi del compianto presidente, scrivendo “Azelio” anziché “Azeglio”. Una “g” di meno che durante le ore in cui veniva celebrata la cerimonia, era stata fatta passare per una scheggiatura.A Largo Carlo Azeglio Ciampi, c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la sindaca di Roma uscente Virginia Raggi, la presidente del Senato Casellati e altre personalità del mondo della politica.La targa, scolpita sul travertino, è stata collocata su di un Largo che costeggia il lungotevere Aventino a Roma.Il nuovo toponimo scolpito sulla roccia era coperto da un drappo con i colori del Comune di Roma, durante la cerimonia non è stato scoperto.La sindaca Raggi, ha affermato che lei è stata avvisata questa mattina dell’errore ed ha subito chiesto di realizzare una nuova targa. La sindaca di Roma ha anche comunicato che la nuova targa con il nome corretto del presidente della Repubblica emerito è stata già collocata al suo posto.Il commento di Roberto CalderoliSulla vicenda della targa sbagliata è intervenuto anche Roberto Calderoli, che sui social ha scritto con ironia:E prosegue: “Povera città di Roma, povera Capitale, questa è la degna conclusione del quinquennio della giunta Raggi”.Infine Calderoli ricorda Fantozzi: “Spiace per il compianto Ciampi che non meritava che il suo nome e la sua memoria finissero loro malgrado in questa vicenda, che mi ricorda la trasposizione nella realtà della mitologica sequenza cinematografica di Fantozzi del varo della nave da parte della Contessa Mazzanti Serbelloni Vien dal Mare…”I social ironizzano, anche loroTanto è bastato ai burloni dei social per prendere in giro la sindaca per l’errore commesso da chi ha realizzato il toponimo.“E fortuna che non hanno scritto Azejo!” si ironizza.L'occasione è stata colta in modo propizio e a scopo di propaganda politica, dal candidato sindaco del Pd, Roberto Gualtieri.

