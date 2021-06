https://it.sputniknews.com/20210601/sconcertante-scrive-il-vaccino-vi-sterminera-tutti-denunciato-writer-no-vax-11548513.html

Sconcertante, scrive: 'Il vaccino vi sterminerà tutti'. Denunciato writer no vax

Sconcertante, scrive: 'Il vaccino vi sterminerà tutti'. Denunciato writer no vax

Imbrattava i muri della sua cittadina, in particolare dello scalo ferroviario con scritte contrarie alla campagna vaccinale. I carabinieri lo hanno scoperto e... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T19:41+0200

2021-06-01T19:41+0200

2021-06-01T19:41+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/627/17/6271794_0:85:1920:1165_1920x0_80_0_0_009c8bd1c912f1b93602b8a6870cef66.jpg

Un writer di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, imbrattava i muri con scritte no vax del tipo, “Il vaccino vi sterminerà tutti”, “Non Vaccinatevi”. Ma l’imbrattatore di muri andava anche oltre l’avversione al vaccino contro il coronavirus, e riportava dove poteva riferimenti a logge sataniche. Lo riporta l'Adnkronos.Il writer no vax e satanista, sporcava con una bomboletta spray i muri che costeggiano la ferrovia della città, ma anche il manto stradale come avvenuto in Via Maiella.I carabinieri hanno fermato un uomo di 55 anni gravemente indiziato di essere l’artefice delle scritte.A quel punto sono interventi e lo hanno arrestato. La Procura della Repubblica di Chieti lo ha denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui aggravato dalla continuità.

https://it.sputniknews.com/20210522/sindaci-di-viareggio-e-massa-carrara-sommersi-di-post-dai-no-vax-denunceremo-11275962.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia