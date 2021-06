https://it.sputniknews.com/20210601/questanno-forniture-record-di-gas-in-italia-dalla-russa-gazprom-11552887.html

Quest'anno forniture record di gas in Italia dalla russa Gazprom

Quest'anno forniture record di gas in Italia dalla russa Gazprom

Secondo i dati preliminari, le esportazioni di Gazprom verso i paesi non Csi nei primi cinque mesi dell'anno sono aumentate del 27,2% rispetto allo stesso... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T16:35+0200

2021-06-01T16:35+0200

2021-06-01T16:35+0200

gas russo

energia

gazprom

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/34/46/344679_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_1f58324d22ac25914f85790b4076b8c0.jpg

Allo stesso tempo, si segnala che a maggio Gazprom ha fornito volumi record di gas per questo mese in Germania e Italia. Come notato da Gazprom, nel periodo da gennaio a maggio, le forniture sono aumentate alla maggior parte dei paesi, tra cui Turchia (+166,9%), Germania (+40%), Italia (+18%), Francia (+18,4%), Polonia (+19,8%), Bulgaria (+47,8%), Romania (+194,7%), Serbia (+125,9%) e Grecia (+29,9%).

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas russo, energia, gazprom, italia, economia