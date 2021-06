https://it.sputniknews.com/20210601/processo-bancarotta-genitori-di-renzi-subito-rinviato-a-novembre-11551132.html

Processo bancarotta genitori di Renzi, subito rinviato a novembre

Processo bancarotta genitori di Renzi, subito rinviato a novembre

Il processo a carico dei genitori del fondatore di Italia Viva, è stato rinviato a novembre. Secondo l'accusa avrebbero condotto al fallimento ben tre... 01.06.2021, Sputnik Italia

tiziano renzi

matteo renzi

Si apre con un rinvio al 2 novembre il processo per bancarotta che vede seduti nel banco degli imputati Tiziano Renzi e Laura Bovoli, ovvero i genitori del senatore Mattero Renzi.A questo processo sarà unificato anche quello per false fatture emesse a vantaggio della società Eventi 6, che il 20 maggio scorso ha visto un nuovo rinvio a giudizio per i genitori e la sorella di Matteo Renzi, ovvero Matilde.Le cooperative falliteLe cooperative fallite si occupavano di volantinaggio e di distribuzione di materiale pubblicitario. Per il pubblico ministero, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sarebbero stati gli amministratori di fatto delle tre cooperative, per le quali utilizzavano delle persone di fiducia per gestirle.Le tre cooperative sono fallite in epoche molto postume rispetto alle date in cui genitori di Renzi risultano essere accusati di averle gestite di fato. La Europe Service, ad esempio, è fallita nell’aprile 2018, ma i Renzi l’hanno gestita fino a dicembre 2012; mentre la Delivery Service Italia è fallita a giugno 2015, ma loro l’hanno gestita fino a giugno 2010.

