https://it.sputniknews.com/20210601/piu-occupati-ad-aprile-certifica-listat-diminuiscono-gli-inattivi-11543741.html

Più occupati ad aprile certifica l’Istat, diminuiscono gli inattivi

Più occupati ad aprile certifica l’Istat, diminuiscono gli inattivi

Dati in chiaro scuro quelli dell'occupazione e della disoccupazione in Italia riferiti ad aprile 2021, che mostrano l'incerta fase di transizione ad una... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T11:01+0200

2021-06-01T11:01+0200

2021-06-01T11:01+0200

istat

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/126/50/1265003_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_12e38644921a8d88344feecc5c7515f7.jpg

Nel mese di aprile 2021 aumentano gli occupati del +0,1% (20 mila unità occupate in più), ma crescono anche i disoccupati del +0,3%. Lo strano fenomeno è dovuto al calo degli inattivi, ovvero di quelle persone che in precedenza non cercavano lavoro.Sono i nuovi dati Istat sull’occupazione e la disoccupazione in Italia riferiti al mese di aprile, che mostrano l’andamento del mercato del lavoro nel nostro Paese alla luce delle prime riaperture delle attività economiche a maggior socializzazione.La maggiore occupazione coinvolge le donne, i dipendenti a termine e i minori di 35 anni, mentre diminuisce il numero di occupati con più di 35 anni e tra gli uomini, sia dipendenti che autonomi. Al netto, il tasso di occupazione sale al 56,9% (+0,1%).Disoccupazione in Italia ad aprile 2021Il tasso di disoccupazione sale al 10,7% (+0,3 punti) in Italia nel mese di aprile, mentre tra i giovani scende al 33,7% (-0,2 punti percentuali).Tuttavia, se si considera il trimestre febbraio-aprile 2021 con il trimestre novembre 2020-gennaio 2021, si nota che il livello di occupazione è calato dello 0,4% con una diminuzione di 83 mila occupati.Commento Istat su occupazione e disoccupazione ad aprile“Ad aprile prosegue la crescita dell’occupazione già registrata nei due mesi precedenti, portando a un incremento di oltre 120 mila occupati rispetto a gennaio 2021. Ciononostante, rispetto a febbraio 2020, mese precedente a quello di inizio della pandemia, gli occupati sono oltre 800 mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di quasi 2 punti percentuali.”

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

istat, lavoro