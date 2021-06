https://it.sputniknews.com/20210601/per-locatelli-la-fascia-12-15-anni-va-vaccinata-prima-del-ritorno-a-scuola-a-settembre-11545736.html

Per il profesore Locatelli, si apre ora l'opportunità di far iniziare il prossimo anno scolastico con maggiore sicurezza, vaccinando dai 12 ai 18 anni. 01.06.2021, Sputnik Italia

Ora che il primo vaccino per gli adolescenti è stato approvato anche dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato tecnico-scientifico ipotizza una vaccinazione della fascia di età 12-15 anni prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.Una soluzione strategica avanzata dal professore Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, secondo il quale permetterebbe al sistema scolastico di ripartire in piena sicurezza.“La priorità oggi è fare ripartire le scuole in sicurezza a settembre anche grazie alla vaccinazione. Completare l’immunizzazione dai 12 anni, prima dell’inizio delle lezioni, può dare un contributo rilevante per fare partire le scuole in sicurezza“, così il professore intervistato dal quotidiano Il Messagero.E per quanto riguarda il tema del vaccino ai bambini, Locatelli, che è specializzato in pediatria, afferma in modo netto:Quindi Locatelli elenca le ragioni: “una, come detto, è la una serena ripresa dell’anno scolastico; un’altra è perché contribuiamo a ridurre ulteriormente la circolazione virale e anche il rischio di potenziale sviluppo o diffusione di varianti. Infine, per quanto rarissimi, i fenomeni di andamento della malattia molto grave o fatale, anche in età pediatrica, ci sono stati”.Consiglio ai giovaniIl consiglio di Locatelli rivolto ai giovani è di andare in vacanza già vaccinati, così da vivere una estate tranquilla e protetta.Inoltre con l’introduzione del green pass europeo, sarà più semplice fare ingresso in molte attrazioni estive, eventi e concerti.

