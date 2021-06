https://it.sputniknews.com/20210601/oms-collabora-con-la-cina-per-valutare-i-rischi-di-un-nuovo-ceppo-di-influenza-aviaria-11555494.html

Oms collabora con la Cina per valutare i rischi di un nuovo ceppo di influenza aviaria

Oms collabora con la Cina per valutare i rischi di un nuovo ceppo di influenza aviaria

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla Cina, sta valutando i rischi nell'uomo di un nuovo ceppo di influenza aviaria, ha riferito a Sputnik il... 01.06.2021, Sputnik Italia

Il ceppo di influenza aviaria H10N3 è noto dal 2002, ma non sono mai state registrate infezioni umane prima, ha detto a Sputnik il ​​portavoce dell'Oms Tarik Jasarevic. L'Oms non raccomanda alcuna restrizione ai viaggi o al commercio a seguito del nuovo ceppo di influenza aviaria in Cina. In precedenza è stato segnalato che un caso di infezione umana con un ceppo del virus dell'influenza aviaria H10N3 è stato rilevato nella provincia cinese dello Jiangsu.

