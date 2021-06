https://it.sputniknews.com/20210601/non-hai-dormito-bene-meglio-non-contare-sulla-caffeina-11559120.html

Non hai dormito bene? Meglio non contare sulla caffeina

Non hai dormito bene? Meglio non contare sulla caffeina

Dopo una brutta notte, la caffeina è vista di solito come la salvezza che ci porterà a concludere comunque la giornata. Tuttavia consumarla per evitare di... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T23:37+0200

2021-06-01T23:37+0200

2021-06-01T23:37+0200

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/9313782_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8bcbe3eb372f1f512984f6eb56e7fa09.jpg

È quanto rivela uno studio condotto dai ricercatori dello Sleep and Learning Laboratory dell'Università del Michigan. Guidato dal professore di psicologia Kimberly Fenn, il team ha valutato l'efficacia della caffeina nel contrastare gli effetti negativi sul processo cognitivo dopo non aver dormito. L'equipe di ricerca ha chiesto a 275 persone di completare un compito semplice e uno più impegnativo, in cui completare anche dei sotto-compiti. Ne è emerso che la caffeina non è una panacea. Quindi la caffeina può migliorare la capacità di rimanere svegli e di portare a termine i compiti semplici, ma non impedirà "errori medici e incidenti stradali". Inoltre una costante mancanza di sonno altera l'umore e danneggia il sistema immunitario. La caffeina riduce la sonnolenza ma "non sostituisce affatto un'intera notte di sonno". Il professore inoltre mette in guardia contro coloro che credono che assumendo caffeina possano svolgersi compiti complessi. La psicologa ha fatto l'esempio di "chirurghi, piloti e agenti di polizia" che, se non dormono a sufficienza, non saranno in grado di compensare le loro scarse prestazioni relativamente a compiti complessi. In questo senso i risultati della sua squadra "sottolineano l'importanza di dare la priorità al sonno".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute