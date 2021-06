https://it.sputniknews.com/20210601/no-vax-2-italiani-su-10-la-maggioranza-elettori-di-lega-e-fratelli-ditalia-11557819.html

No Vax 2 italiani su 10, la maggioranza elettori di Lega e Fratelli d'Italia

No Vax 2 italiani su 10, la maggioranza elettori di Lega e Fratelli d'Italia

Il sondaggio realizzato da Demos & Pi mette in relazione l’opinione sul vaccino al colore politico degli intervistati. Riguardo i No Vax il livello più elevato... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T22:31+0200

2021-06-01T22:31+0200

2021-06-01T22:31+0200

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Prosegue la campagna vaccinale e, nonostante i suoi benefici, rimangono ancora numerosi i No Vax.Questo è quanto emerge dal recente sondaggio di Demos & Pi riportato da 'La Repubblica', che illustra le opinioni degli italiani sul Covid e quindi anche sui vaccini per contrastarlo.Dal sondaggio emerge anche che 2 italiani su 10 si dichiarano No Vax e il 40% di questo campione non intende vaccinarsi. Mettendo in relazione l’opinione sul vaccino e la fede politica degli intervistati, tra i contrari al vaccino - o che comunque non intendono farlo - si registra una maggioranza nel centrodestra, con la Lega al 22% e Fratelli d'Italia al 16%.Sul versante opposto, le reticenze tra gli elettori del PD derivano dalla contrarietà al vaccino come “terapia preventiva” e come comportamento “regolato per legge”. Reticenze anche tra le fila del M5S, i cui elettori mostrano comunque un atteggiamento incerto in generale.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino