Nestlé riconosce che la maggior parte dei suoi prodotti non è salutare

Oltre il 60% degli alimenti e delle bevande prodotti dall'azienda Nestlé non raggiunge la qualifica necessaria per essere riconosciuto sano. Lo si apprende da... 01.06.2021, Sputnik Italia

Il rapporto, presumibilmente distribuito tra i vertici del colosso alimentare, indica che solo il 37% dei prodotti è riuscito a ottenere 3,5 punti su un massimo di 5 in un sistema di valutazione australiano. Va notato che il documento esclude categorie come alimenti per l'infanzia (Gerber) e animali domestici (Purina), caffè (Nescafé, Nespresso, Starbucks) e alimentazione medica. Gli alimenti più dannosi di Nestlé sono le pizze DiGiorno con carne e Hot Pocket con salame, che contengono rispettivamente fino al 40% e al 48% dell'assunzione giornaliera raccomandata di sale. Quanto alla bevanda meno salutare, è la soda San Pellegrino all'arancia, che contiene 7,1 grammi di zucchero per 100 millilitri. L'82% delle acque e il 60% dei latticini prodotti da Nestlé possono invece essere considerati sani. L'azienda riferisce inoltre di star lavorando a un progetto che l'aiuterebbe ad aggiornare la sua strategia nutrizionale e sanitaria per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e rendere i suoi prodotti più sani.

