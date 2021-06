https://it.sputniknews.com/20210601/negli-usa-pescato-con-grande-sorpresa-un-grande-alligatore---video-11550066.html

Negli Usa pescato con grande sorpresa... un grande alligatore - Video

Negli Usa pescato con grande sorpresa... un grande alligatore - Video

Un ignaro pescatore ha avuto una bella sorpresa quando con la sua canna da pesca ha catturato un grande alligatore mentre mentre si trovava con la sua barca in... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T16:16+0200

2021-06-01T16:16+0200

2021-06-01T16:16+0200

video

multimedia

virale

coccodrillo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/790/89/7908981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_184e14e600eb25733e43d35981c87c72.jpg

Lo scorso 20 maggio Robert Birchmeier si dilettava col suo hobby fino a quando all'amo ha abboccato qualcosa di grosso. Il video condiviso da Birchmeier immortala il momento: inizialmente pensava si trattasse di una razza, ma in realtà era qualcosa di molto più sorprendente."Penso di aver preso una razza", aveva detto il pescatore pochi istanti prima che apparisse in superficie un alligatore.L'alligatore si dimenava, con Birchmeier che gridava: "sorpresa, sorpresa". Il pescatore ha detto che il modo in cui l'alligatore si muoveva dopo averlo catturato ricordava una razza.In seguito Birchmeier ha liberato l'alligatore rilasciandolo in sicurezza. Questa non è la prima volta che vede questi grandi rettili nuotare in una palude di acqua salata.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, multimedia, virale, coccodrillo, usa