Morto Amedeo di Savoia, duca d’Aosta: aveva 77 anni

Il principe Amedeo di Savoia è morto ad arezzo all'età di 77 anni, lo rende noto la Real casa di Savoia. 01.06.2021, Sputnik Italia

Morto ad Arezzo il principe Amedeo di Savoia, della Real casa di Savoia. Aveva 77 anni e da giovedì 24 maggio era ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo per un intervento chirurgico.Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la morte sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco.Nato a Firenze nel settembre del 1943, era membro di Casa Savoia e svolgeva attività di imprenditore. Era figlio di Aimone di Savoia che per un breve periodo è stato re di Croazia, avendo rinunciato al titolo pochi giorni dopo la nascita del figlio.Nel 2006 Amedeo ha avviato una disputa con Vittorio Emanuele di Savoia per contendersi il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa.La Costituzione Italiana alla disposizione finale numero XIV, stabilisce che “i titoli nobiliari non sono riconosciuti” in Italia e che “i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome”.Inoltre la medesima disposizione finale ha stabilito che con legge andava soppressa la Consulta araldica.

