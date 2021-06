https://it.sputniknews.com/20210601/licenziamenti-provenzano-e-letta-ennesima-giravolta-di-salvini-11541836.html

Licenziamenti, Provenzano e Letta: "Ennesima giravolta di Salvini"

Licenziamenti, Provenzano e Letta: "Ennesima giravolta di Salvini"

Acceso il dibattito sulla proroga allo stop ai licenziamenti oltre l'attuale data del 30 giugno. PD e Lega in linea, sebbene con grande diffidenza tra le... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T07:59+0200

2021-06-01T07:59+0200

2021-06-01T07:59+0200

enrico letta

politica italiana

matteo salvini

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/875/55/8755523_0:89:1701:1045_1920x0_80_0_0_647be850a3e1a224a3c932841a737bf1.jpg

Matteo Salvini aperto al dialogo con il PD per la proroga dello stop ai licenziamenti, ma viene accolto con cautela dal dem.Enrico Letta, infatti, si dimostra scettico nei confronti della decisione del leader della Lega: "Con Salvini siamo abituati a cambiamenti repentini, giravolte e voltafaccia", le parole del segretario a Radio Immagina.Echeggiato anche dal vice segretario del Partito democratico Giuseppe Provenzano, altrettanto diffidente della controparte leghista sullo spostamento della data per lo stop ai licenziamenti, al momento ancora ferma al 30 giugno.La diffidenza del PD nasce appunto dalle precedenti prese di posizione di Salvini, inizialmente opposto a Letta sulla richiesta di una proroga oltre la fine di giugno."Noi ci siamo trovati da soli su questo, la Lega non ci ha seguito e alla fine ci ha lasciati soli. Oggi Salvini cambia di nuovo posizione su questo tema. [...] Cerchiamo di essere seri e non alimentiamo aspettative che rischiano di rimanere frustrate. La nostra disponibilità a discutere su questi temi c'è, ma va fatto con serietà, soppesando le parole", ha aggiunto Letta.

https://it.sputniknews.com/20210531/licenziamenti-salvini-prorogare-lo-stop-ne-parlero-con-letta-11521026.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enrico letta, politica italiana, matteo salvini, italia