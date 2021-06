https://it.sputniknews.com/20210601/leffetto-dei-raggi-uva-e-uvb-sul-covid-ecco-quanto-resiste-il-virus-in-spiaggia-11556652.html

L'effetto dei raggi Uva e Uvb sul Covid: "Ecco quanto resiste il virus in spiaggia"

L'effetto dei raggi Uva e Uvb sul Covid: "Ecco quanto resiste il virus in spiaggia"

Secondo uno studio italiano i raggi solari sono in grado di distruggere le cellule del virus in 10-20 secondi.

2021-06-01T20:09+0200

2021-06-01T20:09+0200

2021-06-01T20:09+0200

coronavirus in italia

spiaggia

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11525887_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9b09196655448f78957489b7add8728.jpg

Il Covid è un virus stagionale? Su questo gli esperti si dividono. Eppure sembra ormai certo che i raggi solari siano tra i peggiori nemici del Sars-Cov-2. Ad affermarlo è uno studio svolto dall’immunologo Mario Clerici, professore di Patologia generale all'Università Statale di Milano e direttore scientifico dell'Irccs di Milano Fondazione Don Gnocchi, assieme al team dell'Istituto nazionale di astrofisica. Inizialmente erano stati presi in considerazione dagli studiosi solamente i raggi Uvc, capaci di distruggere il virus nello stesso tempo. Questi, però, non arrivano sulla Terra, al contrario di quelli Uva e Uvb. Gli esperimenti sono stati svolti attraverso un macchinario che produce diversi tipi di raggi solari, ai quali sono state sottoposte le cellule del virus. “La quantità di virus che è quella che nei pazienti provoca il Covid severo - ha spiegato Clerici all’Adnkronos Salute – si inattiva nel giro di pochi secondi”. Infine, chiariscono gli esperti, c’è un motivo perché il virus si sia diffuso così prepotentemente anche in luoghi dal clima tropicale come India e Brasile. Il sole, infatti, può darci una mano nella lotta al virus, ma non è l’unica variabile da considerare. I bagni nel Gange e la stagione dei monsoni, hanno contribuito a far impennare i contagi in India, mentre in Brasile si è pagata la gestione “Covid-scettica” da parte del governo di Bolsonaro.Le regole da seguire in spiaggia Per questo, sarà importante mantenere la prudenza anche sulla battigia. Nei giorni scorsi Cts e Regioni avevano raccomandato agli stabilimenti balneari di definire “il numero massimo di presenze contemporanee” all’interno delle strutture, sia all’aperto, sia al chiuso e di creare percorsi ad hoc per evitare assembramenti in entrata e in uscita. Sempre per ridurre al minimo i contatti, tra le raccomandazioni c’era anche quella di ampliare il più possibile le zone d’ombra.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia, spiaggia, coronavirus