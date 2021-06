https://it.sputniknews.com/20210601/lavrov-parla-di-piani-dannosi-della-nato-contro-la-russia-11556399.html

Lavrov parla di "piani dannosi" della Nato contro la Russia

L'Alleanza Atlantica sta elaborando piani che potrebbero danneggiare la Russia, ha affermato il capo della diplomazia di Mosca Sergey Lavrov. Secondo il... 01.06.2021, Sputnik Italia

Il capo della diplomazia di Mosca in particolare ha ricordato che la cessazione dell'avvicinamento dell'Alleanza Atlantica ai confini della Russia è uno degli obblighi che Bruxelles si è assunta, tuttavia è stato ripetutamente violato. Allo stesso tempo, Lavrov ha detto che Mosca è pronta a riprendere i contatti nell'ambito del consiglio Russia-Nato.In precedenza Lavrov ha detto che Bruxelles non è stata in grado di prendere in considerazione proposte specifiche presentate mediante lo Stato Maggiore russo per circa due anni. Consistono nello stabilire una distanza più vicina alla quale non dovrebbe avvenire il movimento degli aerei delle forze aeree della Russia e dei Paesi della Nato e delle navi militari.Mosca ha inoltre proposto di concordare la distanza entro la quale "spingere" le esercitazioni militari sia della Russia che dell'Alleanza Atlantica dalla linea di contatto.Il Consiglio Russia-Nato ha iniziato i suoi lavori nel maggio 2002. Per lungo tempo è stata la principale piattaforma di cooperazione e coordinamento tra Mosca e Bruxelles, ma dopo la riunificazione della Crimea nel 2014, le sue attività sono state congelate a tempo indeterminato.

