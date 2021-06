https://it.sputniknews.com/20210601/lavrov-non-crede-in-una-svolta-nei-rapporti-russia-usa-a-margine-vertice-putin-biden-11558079.html

Lavrov non crede in una svolta nei rapporti Russia-Usa a margine vertice Putin-Biden

La Russia non si fa illusioni sul fatto che saranno raggiunti progressi o che verranno prese decisioni storiche dopo l'incontro del 16 giugno tra il presidente... 01.06.2021, Sputnik Italia

Il capo della diplomazia russa ha aggiunto che entrambe le parti devono scambiarsi opinioni su quali minacce vedono "nei loro Paesi e in generale sulla scena internazionale".In precedenza il presidente americano aveva affermato in una conferenza stampa che avrebbe cercato di fare pressione su Putin sul tema dei diritti umani.Annunciando in precedenza l'incontro, la Casa Bianca aveva riferito che i due leader si sarebbero concentrati su una serie di questioni nel tentativo di ripristinare "prevedibilità e stabilità" nelle relazioni Washington-Mosca.Il Cremlino si aspetta che Putin e Biden discuteranno questioni come la stabilità strategica e le stesse relazioni USA-Russia ai prossimi colloqui di Ginevra. La Casa Bianca ha affermato che l'Ucraina, la Bielorussia, il trattato New START e l'Iran sarebbero stati inseriti sul tavolo della discussione.

