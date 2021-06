https://it.sputniknews.com/20210601/lacrime-di-sangue-per-lenin-nel-nuovo-video-dellex-frontman-dei-rammstein-11549770.html

Lacrime di sangue per Lenin nel nuovo video dell'ex frontman dei Rammstein

Lacrime di sangue per Lenin nel nuovo video dell'ex frontman dei Rammstein

Il 1° giugno, Giornata mondiale dei Bambini, un nuovo video per la canzone "Io Odio i Bambini" è stato pubblicato sul canale ufficiale di Till Lindemann. 01.06.2021, Sputnik Italia

urss

musica

Till Lindemann, l'iconico cantante e compositore tedesco che è salito alla fama come frontman della rock band Rammstein, ha girato un video musicale sulla crudeltà dell'infanzia sovietica, insieme ad attori e un regista russi. Il musicista rock tedesco ha attinto ancora una volta al tema del passato sovietico: nel video della canzone "Favorite City", ha sorvolato le foreste in un jet da combattimento sovietico. Il suo nuovo MV "Io Odio i Bambini" mostra immagini di Esploratori Pionieri e scuole sovietiche, così come un busto di Lenin che piange lacrime di sangue, interrogatori del KGB, insegnanti autoritari e bambini crudeli.Secondo la trama del video, il tutto si svolge nel 1989, durante gli ultimi anni dell'URSS. Lindemann, come protagonista, è accusato di una serie di omicidi dei suoi ex compagni di classe che lo hanno deriso da bambino.

