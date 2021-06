https://it.sputniknews.com/20210601/la-danimarca-medita-di-reintrodurre-i-sieri-anti-covid-di-astrazeneca-e-jj-11550784.html

La Danimarca medita di reintrodurre i sieri anti-Covid di AstraZeneca e J&J

Dopo aver aperto la strada all'eliminazione dei preparati immunizzanti di AstraZeneca e Johnson & Johnson dal suo programma di vaccinazione, la Danimarca... 01.06.2021, Sputnik Italia

Il governo danese ha esortato l'autorità sanitaria nazionale a riconsiderare la bocciatura dei due sieri anti-Covid per mantenere la campagna di vaccinazione nei tempi previsti, ha riferito TV2. Appena poche settimane fa la Danimarca era diventata il primo Paese al mondo a rinunciare al vaccino di AstraZeneca e poco dopo al siero di Johnson & Johnson. Questa scelta è maturata per le preoccupazioni sugli effetti collaterali gravi e potenzialmente letali, seppur rari, della coagulazione del sangue e dell'emorragia in presenza di una bassa conta piastrinica. Le autorità sanitarie non solo hanno sottolineato gli effetti collaterali e le preoccupazioni associate, ma hanno affermato che l'epidemia era sotto controllo e hanno sostenuto che bastavano le forniture degli altri vaccini approvati: Pfizer/BioNtech e Moderna.Tuttavia le autorità danesi hanno successivamente incontrato difficoltà nell'assicurare le spedizioni di vaccini sostitutivi Moderna dagli Stati Uniti, mettendo a rischio il piano di vaccinare l'intera popolazione entro settembre. Escludendo il vaccino Johnson & Johnson, che da solo rappresenta circa un terzo delle forniture contrattuali totali della Danimarca dei sieri anti-Covid, il programma di vaccinazione nazionale ha subito ritardi fino a quattro settimane, ha avvertito l'autorità sanitaria.L'autorità sanitaria danese ha escluso AstraZeneca dal programma di vaccinazione nazionale a metà aprile, mentre successivamente ha fatto lo stesso con Johnson & Johnson all'inizio di maggio. Tuttavia, il 20 maggio, le restrizioni sono state allentate ed è stata consentita la somministrazione volontaria dei suddetti vaccini.Al momento ci sono opinioni discordanti all'interno della comunità scientifica sui rischi e benefici di alcuni vaccini anti-Covid. Mentre l'Istituto nazionale norvegese di sanità pubblica (FHI) ha concluso alla fine di aprile che il rischio di morire dopo la somministrazione di AstraZeneca è maggiore rispetto a quello di ammalarsi e morire per Covid, uno studio congiunto danese-norvegese alla fine di maggio ha concluso che i benefici della vaccinazione con AstraZeneca superano i rischi.

coronavirus nel mondo, vaccino, danimarca