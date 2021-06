https://it.sputniknews.com/20210601/justice-league-ue-da-il-benvenuto-alla-procura-europea-contro-la-corruzione-11551851.html

"Justice League" UE dà il benvenuto alla Procura europea contro la corruzione

Una nuova procura dell'UE ha iniziato a lavorare martedì, in tempo per gettare un controllo legale su centinaia di miliardi di euro di spesa per il recupero... 01.06.2021, Sputnik Italia

La Procura europea (EPPO) con sede a Lussemburgo, un gruppo indipendente guidato da una capo della lotta alla corruzione rumena, Laura Codruta Kovesi, ha il compito di reprimere l'uso fraudolento dei fondi comunitari. La sua squadra avrebbe dovuto iniziare alla fine dello scorso anno, ma un ritardo nei 22 Stati membri dell'UE partecipanti che nominano i procuratori all'organismo ha rimandato il lancio. Slovenia e Finlandia devono ancora designare i propri funzionari.La Commissione europea ha dichiarato in un comunicato che con questa istituzione si apre un nuovo capitolo nella lotta alla criminalità tra i paesi del blocco. Questo ufficio è l'ultima aggiunta alla "Justice League" in erba dell'UE, una costellazione di organismi transnazionali volti a rafforzare la legge e l'ordine in tutta Europa. L'istituzione più nota è la Corte di Giustizia europea, con sede anch'essa a Lussemburgo. Ma ci sono anche Eurojust, uno hub per le autorità nazionali dell'UE per cooperare nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, Europol, l'agenzia comune per l'applicazione della legge, e l'OLAF, l'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode, le cui indagini su frodi e corruzione che coinvolgono fondi dell'UE alimentano i fascicoli dei casi EPPO.Il piano NextGenerationEU da 750 miliardi di euro, concordato nel luglio 2020, è un pacchetto senza precedenti di sovvenzioni e prestiti per aiutare i paesi dell'UE a riprendersi dalla doppia recessione causata dalla pandemia di coronavirus. Si prevede che i soldi inizieranno a fluire a luglio, dopo che martedì i funzionari hanno detto che tutti i 27 Stati membri hanno approvato il sistema, consentendo alla Commissione europea di attingere ai mercati dei capitali da questo mese per finanziare le spese.Il fondo storico per la prima volta ha creato una riserva di debito comune, condivisa tra i membri dell'UE, per ridurre i costi di indebitamento per i membri più deboli. Stati dell'UE "frugali" come i Paesi Bassi e l'Austria hanno promesso di tenerla d'occhio per prevenire frodi e sprechi.La struttura centrale dell'EPPO è composta da 15 camere permanenti in cui i 22 procuratori e Kovesi prenderanno decisioni in circa 3.000 casi all'anno. Inoltre, potrà invitare 140 procuratori stanziati in tutta l'UE a utilizzare le loro lingue, metodi e tecnologie. Danimarca, Irlanda, Ungheria, Polonia e Svezia hanno scelto di non partecipare all'EPPO al momento del lancio, ma la Commissione ha affermato che Stoccolma intende aderire l'anno prossimo.

