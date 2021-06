https://it.sputniknews.com/20210601/in-siberia-il-volo-del-primissimo-elicottero-sovietico-lmi-1---video-11531652.html

In Siberia il volo del primissimo elicottero sovietico: l'Mi-1 - Video

In Siberia il volo del primissimo elicottero sovietico: l'Mi-1 - Video

L'elicottero Mi-1 è stato il primo ad essere prodotto in serie in Unione Sovietica, e vederlo volare oggi è un evento davvero raro. Ma è stato possibile grazie... 01.06.2021, Sputnik Italia

Questo elicottero è stato prodotto dalla fine degli Anni '40 fino al 1965. Entrò in servizio nell'URSS nel 1950 e fu dismesso nel 1983. Ora, lo storico elicottero può essere visto nei musei, e solo all'aeroporto siberiano di Mochishe è possibile vedere come si libra in aria.Secondo diverse fonti, è l'unico Mi-1 che è ancora adatto al volo in Russia, e probabilmente in tutto il mondo. Ciò che gli esperti possono dire con certezza è che non c'è nessun altro elicottero di questo modello nel Paese che possa volare legalmente.

