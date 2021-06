https://it.sputniknews.com/20210601/haiti-rapito-un-operaio-italiano-di-74-anni-11558647.html

Haiti, rapito un operaio italiano di 74 anni, Farnesina: Unità Crisi attivata

Un dipendente di una ditta romana sarebbe stato sequestrato a scopo estorsivo questa mattina. 01.06.2021, Sputnik Italia

L'uomo si trovava ad Haiti per lavorare alla costruzione di una strada che era stata assegnata all'impresa romana presso cui era dipendente. Questa mattina è stato rapito e gli autori del sequestro, secondo quanto riportato da Adnkronos, si sarebbero messi in contatto con la sede locale dell'impresa per far pervenire la richiesta di riscatto.

