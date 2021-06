Guerra alla plastica nell’UE, scatta l’obbligo di taglio consumi di bicchieri e posate

https://it.sputniknews.com/20210601/guerra-alla-plastica-nellue-scatta-lobbligo-di-taglio-consumi-di-bicchieri-e-posate-11543160.html

La Direttiva dell’Unione Europea volta a limitare l’uso di posate, bicchieri e piatti in plastica prosegue il suo iter, e dopo l’adozione di lunedì 31 maggio, ora gli Stati membri ne potranno iniziare l’adozione a partire dal 3 luglio prossimo.La parola d’ordine è ridurre il consumo di questi materiali plastici, per giungere a una loro completa sostituzione con altri tipi di materiali che siano eco-compatibili.Cosa prevede la Direttiva UE sulla plastica?Con l’entrata in vigore della Direttiva UE sui prodotti plastici, scatta la messa al bando di piattini di plastica, posate, bicchieri, bastoncini per palloncini, cannucce, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo.Mentre i bicchieri di carta con uno strato di plastica dovranno essere ridotti obbligatoriamente.Le obiezioni del ministro dello Sviluppo economicoIl ministro Giancarlo Giorgetti, dal canto suo, crede che almeno sui prodotti in carta bisognerebbe riconsiderare la norma, e anche mettere in campo un tempistica di uscita dalla produzione dilungata nel tempo. In particolare per bicchieri e piatti di carta che, secondo il ministro “oggettivamente non mi sembrano così negativi sotto l’aspetto ambientale come quelli di plastica”.Possibili soluzioni innovativeCome mostra questo video, il mondo della ricerca si ingegna per trovare nuovi materiali in grado di sostituire la plastica e la carta. Nuovi contenitori monouso prodotti con elementi vegetali appaiono possibili, e si possono comodamente gettare tra i rifiuti biologici per un riciclo perfetto.

