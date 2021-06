https://it.sputniknews.com/20210601/green-pass-col-dl-recovery-sara-piu-facile-da-ottenere-11546730.html

Green pass, col dl Recovery sarà più facile da ottenere

Green pass, col dl Recovery sarà più facile da ottenere

Già utilizzabile in Italia, in attesa anche dell'emanazione di quello esteso a tutta l'Unione Europea 01.06.2021

La semplificazione per ottenere il green pass Covid è prevista dal decreto legge Recovery, ed è in vigore già da oggi.Il certificato si potrà ottenere presentando un fascicolo sanitario elettronico, registrandosi con l'app Io e Immuni, richiederlo al medico di base, ai farmacisti e ai pediatri. Per chi non è in possesso dello Spid, si potranno abbinare le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data di scadenza per ottenere il codice via SMS o via mail.Le Regioni dovranno inoltre trasmettere al portale specializzato i dati dei cittadini cui è stata somministrata "almeno una dose di vaccino". Tramite il portale, saranno disponibili anche i certificati dei tamponi e quelli di avvenuta guarigione.Rilascio e validità

