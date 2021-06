https://it.sputniknews.com/20210601/funivia-mottarone-operai-si-difendono-noi-prendevamo-ordini-e-non-potevamo-sapere-11551707.html

Funivia Mottarone, operai si difendono: noi prendevamo ordini e non potevamo sapere

Funivia Mottarone, operai si difendono: noi prendevamo ordini e non potevamo sapere

Gli inquirenti valutano di inserire nel registro degli indagati anche altre persone tra operai e personale delle ditte esterne di manutenzione per la tragedia... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T19:39+0200

2021-06-01T19:39+0200

2021-06-01T19:39+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11332345_0:1177:2047:2328_1920x0_80_0_0_9ed4e2694494550d7245a41a5565eb97.jpg

Gli operai della funivia del Mottarone che ha ucciso 14 persone e lasciato orfano un bambino di 5 anni, Eitan, si difendono dall’ipotesi che potrebbero finire nel registro degli indagati.A Il Fatto Quotidiano l’operaio dice che “i ceppi, come ho spiegato agli inquirenti, erano su da 3 settimane”, i fermi che hanno bloccato i freni di emergenza della cabina tre poi precipitata.Della strage sono accusati il caposervizio della funivia del Mottarone, Gabriele Tadini, finito agli arresti domiciliari e il direttore tecnico Enrico Perocchio e il gestore Luigi Nerini. Questi ultimi due sono stati rilasciati su decisione del giudice per le indagini preliminari.L’operatore poteva rifiutarsiSecondo la Procura di Verbania, l’operatore che mise i fermi su ordine di Tadini avrebbe potuto rifiutarsi e per questo motivo potrebbe finire anch’egli nel registro degli indagati.Però poi dice, sempre come riportato da Il Fatto Quotidiano, “tutti sapevano non si può scaricare la colpa sugli operai”.Come sta il piccolo EitanL’Ansa ha scritto che per il piccolo Eitan oggi è stata sciolta la prognosi rimasta riservata nei giorni più critici. Il bambino non è più in pericolo di vita ma resta in ospedale e verrà trasferito al reparto di degenza dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.Trauma toracico e addominale migliorano hanno riferito i medici. Accanto a lui resta la zia, sorella del padre e da Israele è giunto anche un altro fratello.

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia