Fondatore americano del più grande hedge fund del mondo rivela la valuta che sostituirà il dollaro

Ray Dalio, miliardario americano e fondatore dell'hedge fund più grande del mondo "Bridgewater", in un'intervista alla CNBC ha ammesso che lo yuan cinese... 01.06.2021, Sputnik Italia

In particolare l'imprenditore ha attirato l'attenzione sulla valuta digitale ufficiale della Cina: secondo le sue previsioni, lo yuan digitale sarà più redditizio del bitcoin. Quindi, secondo l'esperto di finanza, l'economia statunitense potrebbe essere sotto attacco non solo per il rafforzamento della valuta cinese, ma anche per problemi interni, ovvero il crescente livello di indebitamento degli americani.

