Figliuolo annuncia distribuzione di 3,5 milioni di dosi di Pfizer

Il commissario per l'emergenza coronavirus Francesco Figliuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ottimiste sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 durante l'inaugurazione di un hub vaccinale nella sede di Confindustria nella capitale, riporta l'Ansa. In primo luogo ha annunciato la distribuzione di 3,5 milioni di dosi Pfizer a giugno.In secondo Figliulo ha spiegato perchè giugno sarà il mese della "spallata" al virus."A giugno daremo la spallata al virus con l'arrivo di oltre 20 milioni di dosi." All'inaugurazione dell'hub vaccinale è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha sancito l'addio alle politiche dei tagli alla sanità."Non dobbiamo sprecare questa crisi, dobbiamo assumere impegni per il futuro di questo paese e questo significa difendere il Servizio sanitario nazionale con tutte le forze, chiudere la stagione dei tagli e aprire una e di grandi investimenti", aggiungendo che "lo sviluppo economico e sociale del Paese ha nella vittoria della battaglia sanitaria la sua premessa".Per Speranza la pandemia ha aperto una fase nuova:Secondo gli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, in Italia dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 4.217.821 casi di Covid, di cui 126.128, pari al 3% del totale, sono terminati con un decesso. 34.470.841 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad ora in Italia, mentre il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è di 11.871.163 (20,03 % della popolazione).

