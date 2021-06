https://it.sputniknews.com/20210601/elon-musk-fare-il-dj-al-dogecoin-festival-sarebbe-piuttosto-divertente-11560034.html

Elon Musk sta flirtando con l'idea di organizzare un festival a tema Dogecoin, dopo che alcuni appassionati di criptovalute hanno suggerito su Twitter che sarebbe bello ospitare un evento con l'imprenditore nelle vesti di DJ. Musk non ha ancora acetato ma reputa l'idea, proposta da un account fan di Dogecoin, sembrava "piuttosto divertente". Musk ha recentemente compiuto gesti arroganti nel tentativo di inviare la sua criptovaluta preferita "sulla Luna, annunciando a maggio che SpaceX avrebbe lanciato il prossimo anno un nuovo satellite chiamato Doge-1 sul satellite terrestre, aggiungendo che la missione sarebbe stata pagata nell'omonima criptovaluta. L'imprenditore ha anche rivelato nello stesso periodo che Tesla avrebbe smesso di accettare una criptovaluta rivale, Bitcoin, come metodo di pagamento per "preoccupazioni sul clima". La notizia, così come una nuova tornata di regolamenti sull'uso della valuta digitale proveniente da Pechino, ha portato allo sbalorditivo calo di Bitcoin a metà maggio. In totale la valuta ha perso in valore circa 20 dollari nelle ultime settimane, scendendo a un certo punto a 30 dollari dal prezzo record di 64.829 dollari raggiunto a metà aprile. Le fluttuazioni di Dogecoin sono significativamente più modeste. Ha raggiunto il picco di 0,7 dollari all'inizio di aprile, ma poi ha subito un calo, fino a essere scambiato a 0,3 dollari. La recente approvazione di Musk del potenziale festival del dogecoin, a pochi giorni dalla conferenza 'Miami Bitcoin 2021', sta suscitando dibattiti tra gli osservatori, poiché i suoi tweet sono spesso associati a un 'effetto farfalla' in tutto il mondo delle criptovalute.

