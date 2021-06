https://it.sputniknews.com/20210601/ecco-il-film-che-nemmeno-stephen-king-e-riuscito-a-finire-11545485.html

Ecco il film che nemmeno Stephen King è riuscito a finire

Ecco il film che nemmeno Stephen King è riuscito a finire

L'autore di alcuni dei racconti più acclamati del genere horror e thriller pare non sia riuscito a finire questo film per l'inquietudine che gli ha causato... 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T19:18+0200

2021-06-01T19:18+0200

2021-06-01T19:18+0200

stephen king

film

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/444/75/4447577_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_93a7655568759b9ead9dd7dd17e96b78.jpg

Lo scrittore americano Stephen King, noto principalmente per le opere nei generi horror e thriller, in un'intervista con un reporter del portale Dread Central ha raccontato quale film horror considera il più terrificante. Potrebbe sembrare che al creatore del clown assassino "It", dello scrittore pazzo di "Shining" e molti altri capolavori horror non spaventi nulla. Tuttavia, King ha avuto paura quando guardò il film horror "The Blair Witch", uscito nel 1999.Nel film, Eduardo Sanchez e Daniel Mirik raccontano la storia di un gruppo di 3 studenti che si recano nell'antica città di Burkittsville (Maryland, USA) per creare un documentario basato sulla leggenda della strega di Blair.Dopo la prima, il film ricevette recensioni positive da spettatori e critici, e divenne anche un super successo al botteghino. Con un budget di 60.000 dollari, il film ha guadagnato più di 248 milioni ed è persino entrato nel Guinness dei primati come pellicola con la migliore combinazione di spese e entrate.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

stephen king, film