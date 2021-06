https://it.sputniknews.com/20210601/diversi-paesi-desiderosi-di-acquistare-il-nuovo-caccia-russo-su-57-11548215.html

Diversi Paesi desiderosi di acquistare il nuovo caccia russo Su-57

Circa cinque Paesi stanno valutando l'acquisto del caccia russo multifunzionale Su-57, ha affermato Alexander Mikheev, direttore generale di Rosoboronexport. 01.06.2021, Sputnik Italia

L'Su-57 (precedentemente noto come PAK FA) è un caccia multifunzionale russo di quinta generazione progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e di superficie. Ha fatto il suo primo volo nel 2010. L'aereo è considerato altamente manovrabile, dispone dei sistemi di volo più moderni ed è dotato di bassa visibilità (tecnologia stealth). Il contratto per la fornitura di 76 caccia alle forze aerospaziali è stato firmato al forum Army-2019. Il primo velivolo ordinato dalle forze armate russe è stato consegnato nel 2020.In questi giorni è trapelata la notizia secondo cui si sta pensando già alla modernizzazione di questo caccia nonostante sia il più recente.

