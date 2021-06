https://it.sputniknews.com/20210601/di-battista-spiega-perche-il-m5s-deve-lasciare-il-governo-draghi-11544966.html

Di Battista spiega perché il M5s deve lasciare il governo Draghi

Di Battista spiega perché il M5s deve lasciare il governo Draghi

Alessandro Di Battista continua a spingere il Movimento 5 Stelle fuori dal governo guidato da Mario Draghi. In 16 minuti di monologa spiega il perché. 01.06.2021

Il Movimento 5 Stelle non vive certo un momento facile, ma questo da lungo tempo come testimoniano i continui addii, come testimoniato dai cambi di politica di suoi esponenti sempre più atlantisti e per l’incapacità di darsi un capo politico da gennaio 2020.In questa profonda crisi del M5S si inserisce con un lungo video l’ex grillino Alessandro Di Battista, che torna sul tema “Perché il M5S deve lasciare il governo Draghi, subito?”.Del resto è anche l’argomento centrale del libri di Di Battista, l’opposizione al governo Draghi e nel video egli prova ad amplificare l’eco al suo pensiero per raggiungere un numero più ampio di persone.Atto di autolesionismo e masochismoSecondo Di Battista, per il M5S far parte del governo di Mario Draghi è un atto di autolesionismo e di masochismo. Lui lo definisce un pericoloso “governo dell’assembramento” e se la prende anche con Grillo e tutti gli altri big del partito che hanno spinto sull'appartenenza del M5S all’attuale compagine di maggioranza.Per Di Battista, tuttavia, i motivi per cui i cinquestelle dovrebbero stare fuori dal governo Draghi sono quasi tendenti all’infinito: il ritorno dei vitalizi, i voli aerei della Casellati, lo spostamento dei vertici degli enti pubblici operato da Draghi, la questione Durigon, la presenza di partiti che hanno fatto cadere i precedenti governi guidati da Conte.Il suo auspicio è che i vertici attuali del Movimento grillino facciano un passo indietro di riflessione e ammettano l’errore, per proseguire su una strada diversa.

