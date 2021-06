https://it.sputniknews.com/20210601/covid-draghi-litalia-e-viva-forte-e-ha-tanta-voglia-di-ripartire-11548094.html

Covid, Draghi: "L'Italia è viva, forte e ha tanta voglia di ripartire"

Covid, Draghi: "L'Italia è viva, forte e ha tanta voglia di ripartire"

C'è clima di ripresa nel paese, e arrivano anche le parole di incoraggiamento del premier, che spinge a guardare al futuro. 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T13:43+0200

2021-06-01T13:43+0200

2021-06-01T14:35+0200

coronavirus in italia

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/10324100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e34e2907bf9f33481e2af47a0b51a44d.jpg

Il premier Mario Draghi è uscito da Roma per la prima volta da quando la situazione pandemica nel paese ha cominciato a migliorare, commentando da Spezzano di Fiorano nel modenese, come ha riportato ANSA.Draghi ha sostenuto che c'è il bisogno di creare un ambiente con migliori infrastrutture e migliore formazione, in modo da favorire gli investimenti, aiutare le imprese e garantire uno slancio per il futuro.Il leader leghista, Matteo Salvini, si è dichiarato d'accordo con la posizione del premier, lo ha rivelato in un tweet:

https://it.sputniknews.com/20210523/i-primi-cento-giorni-di-draghi-ecco-tutte-le-pagelle-11324239.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, mario draghi