https://it.sputniknews.com/20210601/cina-segnala-il-primo-caso-umano-di-influenza-aviaria-h10n3-11542320.html

Cina segnala il primo caso umano di influenza aviaria H10N3

Cina segnala il primo caso umano di influenza aviaria H10N3

Si tratta di un ceppo meno virulento e patogeno. L'uomo sta bene e presto verrà dimesso: non sembra aver infettato altre persone. 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T08:57+0200

2021-06-01T08:57+0200

2021-06-01T08:57+0200

aviaria

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/869/73/8697384_0:105:2659:1601_1920x0_80_0_0_261687be07b80ee51cfd01b3c7f383f3.jpg

Un uomo di 41 anni nella provincia orientale cinese di Jiangsu è stato confermato come il primo caso umano di infezione con il ceppo H10N3 dell'influenza aviaria, ha detto martedì la Commissione sanitaria nazionale cinese (NHC) in un comunicato.L'uomo, un residente della città di Zhenjiang, è stato ricoverato in ospedale il 28 aprile dopo aver sviluppato febbre e altri sintomi. Gli è stato diagnosticato il virus dell'influenza aviaria H10N3 il 28 maggio, ma non sono stati forniti dettagli su come l'uomo sia stato infettato. L'uomo è ora in condizioni stabili e pronto per essere dimesso dall'ospedale. L'osservazione medica delle persone entrate in contatto con lui non ha trovato altri casi. Sono molti i ceppi di influenza aviaria presenti in Cina e alcuni infettano sporadicamente le persone, principalmente quelle che lavorano con il pollame. Non ci sono stati numeri significativi di infezioni umane con influenza aviaria da quando il ceppo H7N9 ha ucciso circa 300 persone nel 2016-2017. Nessun altro caso di infezione umana con H10N3 è stato precedentemente segnalato a livello globale, ha detto la NHC.

https://it.sputniknews.com/20170517/cina-caso-influenza-aviaria-4510477.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aviaria, cina