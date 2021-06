https://it.sputniknews.com/20210601/bollettino-di-oggi-2483-contagi-93-morti-e-10313-guariti-11555074.html

Covid in Italia: prosegue calo dei positivi, terapie intensive sotto mille

Covid in Italia: prosegue calo dei positivi, terapie intensive sotto mille

01.06.2021

35.131.484 sono le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, mentre 12.169.081 persone (20,54 % della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.Con i 2.483 contagi odierni, 663 in più rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.220.304.Nell'ultimo giorno a 10.313 persone, quasi 4mila in più di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 3.868.332, pari al 91,6% dei casi totali.Le vittime del Covid nell'ultimo giorno sono state 93, 11 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 126.221 persone, circa il 3% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 225.751, in calo di 7.923 rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 218.570, pari al 96,8% del totale. I ricoverati con sintomi sono 6.192, 290 in meno di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 989, 44 in meno di ieri, per la prima volta dopo sette mesi sotto mille.In tutte le regioni il numero di nuovi casi è stato inferiore a 500. La regione con più contagi nell'ultimo giorno è la Lombardia, con 461, seguita da Campania con 375, Sicilia con 326, Puglia con 227, Piemonte con 209 e Lazio con 195.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 221.818 tamponi, mentre il tasso di positività è crollato di un punto percentuale all'1,1% rispetto a ieri.

